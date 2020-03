ROMA – Para pemain dan staf AS Roma menyumbangkan gaji mereka untuk membantu penanganan virus corona. Gaji tersebut disumbangkan untuk menyediakan alat-alat kesehatan yang diperlukan di rumah sakit.

Seluruh pihak di Roma berbondong-bondong berusaha membantu penanganan virus corona yang kini menghantui sejumlah negara, termasuk Italia. Kali ini, mereka pun berusaha mengumpulkan dana untuk disumbangkan ke rumah sakit-rumah sakit di wilayah sekitar.

#ASRoma players & staff have agreed to donate a day’s salary - on top of individual contributions - to the club’s #COVID19 campaign.



Roma has immediately ordered:



▪️ 3 Intensive care ventilators

▪️ 5 Pulmonary ventilators

▪️ 8 Intensive care beds



More: https://t.co/6LnmT2EKyx pic.twitter.com/OeEsOhGALa— AS Roma English (@ASRomaEN) March 20, 2020