MILAN – Penggawa AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, ikut prihatin melihat Italia menjadi negara terparah kedua setelah China yang terkena wabah virus corona. Keprihatinan itu lantas membuat Ibrahimovic kepikiran untuk membuat sebuah penggalangan dana untuk membantu memerangi penyebaran virus Covid-19 tersebut.

Dalam sebuah video yang diupload Ibrahimovic di media sosial pribadinya, bintang AC Milan tersebut mengajak seluruh pihak, baik itu pesepakbola, atlet olahraga, dan semua orang untuk mengikuti penggalanan dana tersebut. Ia menargetkan total 1 juta euro atau sekira Rp17 miliar dalam penggalangan dana yang bakal ia serahkan untuk Rumah Sakit Humanitas di Italia.

Baca Juga: Gelandang AC Milan Sebut Pemerintah Italia Remehkan Virus Corona

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA