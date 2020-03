LIVERPOOL – Pelatih Everton, Carlo Ancelotti, kecewa melihat langkah antisipasi Pemerintah Inggris terhadap wabah virus Corona Covid-19. Ia menganggap Pemerintah Inggris tidak memahami seberapa parah dampak virus tersebut terhadap kesehatan warga.

Liga Inggris 2019-2020 memang dihentikan sementara waktu setelah Pelatih Arsenal Mikel Arteta dan winger Chelsea Callum Hudson-Odoi dinyatakan positif terinfeksi virus Corona Covid-19. Namun, tidak semua klub memberlakukan isolasi diri sebagai tindakan pencegahan.

Baca juga: Chelsea Gratiskan Hotel Klub untuk Pekerja Medis di London

Sekadar informasi, sedikitnya terdapat 1.950 kasus positif virus Korona di Inggris hingga Rabu 18 Maret 2020, dengan korban meninggal dunia mencapai 60 orang. Akan tetapi, aktivitas harian tetap berlangsung seperti biasa. Sesuatu yang membuat Carlo Ancelotti heran.

“Liga Inggris memang dihentikan dan itu hanya soal waktu. Itu adalah keputusan yang tepat karena kesehatan adalah hal paling penting buat semua orang. Teorinya, kami semua akan kembali bekerja pada 22 Maret. Namun, jika situasinya memburuk, apa yang harus kami lakukan? Sepakbola tidak bisa dilanjutkan,” terang Carlo Ancelotti, melansir dari Four Four Two, Kamis (19/3/2020).

“Saya mengikuti konferensi pers Perdana Menteri Inggris (Boris Johnson) di televisi. Sepertinya mereka belum sadar dampak dari situasi di sini. Hidup terus berlanjut dengan peraturan-peraturan tertentu,” sambung pria berusia 60 tahun tersebut.

Jumlah kasus di Inggris memang tidak ada apa-apanya dibandingkan situasi serupa di kampung halaman Ancelotti, Italia. Hingga berita ini diturunkan, sedikitnya 2.500 orang meninggal dunia akibat infeksi virus Corona Covid-19.