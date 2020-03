GELARAN kompetisi sepakbola paling bergengsi di Indonesia, Liga 1 2020, terus berlanjut. Pada pekan ketiga Liga 1 2020, ada tiga pertandingan yang siap digelar pada hari ini. Laga akan menampilkan tim-tim besar, seperti Persija Jakarta hingga Arema FC.

Salah satu laga yang digelar hari ini bakal mempertemukan PSIS Semarang melawan Arema FC. Pertandingan tersebut akan berlangsung di markas PSIS, yakni Stadion Madya Magelang, mulai pukul 15.30 WIB.

Selanjutnya, ada juga pertandingan yang mempertemukan Persik Kediri vs Persiraja Banda Aceh. Sama seperti pertemuan PSIS kontra Arema, laga tersebut akan digelar mulai pukul 15.30 WIB. Persik yang bertindak sebagai tuan rumah dipastikan bakal tampil sekuat tenaga untuk bisa memetik poin penuh di Stadion Brawijaya.

Terakhir, ada pertandingan yang mempertemukan Bhayangkara FC melawan Persija Jakarta. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion PTIK, Jakarta, mulai pukul 18.30 WIB.

Pertemuan Bhayangkara kontra Persija kali ini akan berjalan sedikit berbeda karena laga digelar tanpa penonton. Langkah ini diambil demi mengantisipasi penyebaran virus korona yang kini tengah turut mewabah di Indonesia.

Persija sendiri diketahui baru melakoni satu laga di Liga 1 2020. Sebab, pertandingan pekan kedua yang dijadwalkan mempertemukan Macan Kemayoran –julukan Persija– dengan Persebaya Surabaya harus ditunda. Hal tersebut terjadi sebagai imbas dari merebaknya wabah virus korona

Berikut jadwal lengkap Liga 1 2020 pada Sabtu (14/3/2020):

PSIS Semarang vs Arema FC pukul 15.30 WIB

Persik Kediri vs Persiraja Banda Aceh pukul 15.30 WIB

Bhayangkara FC vs Persija Jakarta pukul 18.30 WIB