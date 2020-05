LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, terlihat marah-marah terhadap sejumlah fans The Reds yang mengajaknya bersalaman. Klopp kesal karena bersalaman merupakan aktivitas yang wajib dihindari di tengah mewabahnya virus korona di 113 negara di seluruh dunia.

Jelang laga Liverpol vs Atletico Madrid yang berlangsung dini hari tadi, Klopp beserta pemain The Reds lainnya memasuki lapangan Stadion Anfield. Ketika baru keluar dari lorong stadion, sejumlah fans menyodorkan tangan, tanda ingin bersalaman dengan pelatih asal Jerman tersebut.

Now is NOT the time to be asking for high-fives, guys 😬 pic.twitter.com/UNwfQTC9oz— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020