LONDON – Pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, buka suara soal rencana pembelanjaan pemain yang akan dilakukan timnya pada bursa transfer musim panas 2020. Ia memastikan tidak akan melakukan belanja besar-besaran.

Mourinho pun membeberkan alasannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Pertama, pelatih asal Portugal itu enggan melakukan pembelian pemain dalam jumlah besar karena Tottenham dinilai tak membutuhkan hal tersebut.

Selain itu, Mourinho juga enggan melakukan perombakan besar usai gelaran musim 2019-2020 karena menilai hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Mantan pelatih Real Madrid itu menilai membeli pemain di pasar transfer saat ini begitu menyulitkan.

Karena itu, Mourinho pun lebih memilih fokus terhadap skuadnya saat ini. Ia memastikan bakal fokus menjadikan timnya semakin kuat agar hasil terbaik bisa dipetik The Lilywhites –julukan Tottenham– pada musim depan.

Sejauh ini, Tottenham sendiri diketahui masih tampil kurang konsisten. Di bawah asuhan Mourinho, Harry Kane dan kawan-kawan masih tercecer ke posisi ketujuh pada klasemen sementara Liga Inggris 2019-2020. Tiga kekalahan beruntun bahkan baru saja diraih Tottenham dari pertemuan melawan RB Leipzig di Liga Champions dan Chelsea serta Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris.

"Perubahan besar-besaran? Tidak. Tidak ada perubahan besar-besaran. Pertama-tama, saya pikir itu bukan yang kami butuhkan. Kedua, karena profil klub. Ketiga, karena bursa transfer dari tahun ke tahun makin menyulitkan,” ujar Mourinho, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Rabu (4/3/2020).

"Jadi, saya tidak berpikir bakal melakukan perubahan besar-besaran. Tentu saja, kami perlu membuat pasukan kami lebih baik, itu sudah jelas,” tukasnya.