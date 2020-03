MANCHESTER – Federasi Sepakbola Inggris (FA) memastikan laga tunda pekan ke-28 Liga Inggris 2019-2020 yang mempertemukan Manchester City vs Arsenal akan digelar pekan depan. Seperti diberitakan Daily Mail, Rabu (4/3/2020), laga tunda tersebut dilangsungkan di Stadion Etihad pada Kamis 12 Maret 2020 pukul 02.45 WIB.

Laga Man City vs Arsenal sedianya digelar pada Minggu 1 Maret 2020 malam WIB. Akan tetapi, berhubung di hari tersebut Man City menghadapi Aston Villa di final Piala Liga Inggris 2019-2020, laga kontra Arsenal pun mengalami penundaan.

Tidak hanya laga Man City vs Arsenal, pertandingan Aston Villa vs Sheffield United juga mengalami hal yang sama akhir pekan lalu. Hanya saja, FA belum memutuskan kapan laga Aston Villa vs Sheffield akan diselenggarakan.

Terlepas dari itu, baik Man City dan Arsenal sama-sama membidik kemenangan di laga nanti. Meski peluang untuk juara Liga Inggris dan tampil di Liga Champions musim depan agak kecil, Man City tetap tampil maksimal di sisa musim.

Man City racikan Josep Guardiola ingin menunjukkan kemapanan mereka dengan tampil optimal, meski dilarang UEFA tampil di kompetisi antarklub Eropa selama dua musim. Saat ini setelah melalui 27 pertandingan di Liga Inggris, Manchester Biru duduk di posisi dua dengan koleksi 57 angka, tertinggal 22 poin dari Liverpool di puncak klasemen. Sementara itu bagi Arsenal, kemenangan penting untuk mendongkrak posisi mereka demi ambil bagian di Liga Champions 2020-2021. Saat ini Arsenal duduk di posisi 10 dengan koleksi 37 angka, terpaut lima poin dari Manchester United, atau batas akhir tim yang lolos ke Liga Champions musim depan (dengan asumsi Man City jadi dihukum UEFA).