LEG I babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 akan mempertandingkan empat laga pada tengah pekan ini. Dari empat laga itu, dua di antaranya digelar pada Rabu 26 Februari 2020 pukul 03.00 WIB.

Sebanyak dua pertandingan yang dimaksud mempertemukan Chelsea vs Bayern Munich dan Napoli vs Barcelona. Laga Chelsea vs Bayern merupakan ulangan final Liga Champions 2011-2012 yang digelar di Stadion Alianz. Saat itu, Chelsea menjadi kampiun setelah mengalahkan Bayern via adu penalti.

Kenangan delapan tahun lalu plus bermain di kandang pada leg I takkan disia-siakan The Blues –julukan Chelsea– di laga nanti. Sebab, jika terpeleset dalam leg I yang digelar di kandang sendiri, sulit bagi Bayern untuk bangkit. Sebab, pertemuan kedua akan digelar di markas Bayern.

Kemudian di jam yang sama, juga digelar laga Napoli vs Barcelona. Pertandingan ini menjadi sorotan dunia. Bukan karena hanya kualitas kedua tim, namun juga Virus Korona yang tengah mewabah di Italia.

Sekadar diketahui, Virus Korona telah menjangkiti 150 orang di Italia. Dari jumlah tersebut, sebanyak tiga orang di antaranya meninggal dunia. Sebelum memasuki Kota Naples, nantinya Lionel Messi dan kawan-kawan akan menjalani pemeriksaan di bandara. Jika ketika dicek di bandara Messi serta kolega mengalami suhu badan yang tinggi, mereka akan dibawa ke rumah sakit. Terlepas dari itu, jalannya laga Napoli vs Barcelona dipercaya berjalan menarik mengingat kedua tim sedang dalam performa terbaik. Berikut jadwal Liga Champions 2019-2020, Rabu 26 Februari pukul 03.00 WIB: Chelsea vs Bayern Munich Napoli vs Barcelona