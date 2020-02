LONDON – Pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, tidak yakin otoritas penyelenggara Liga Inggris (FA) bakal mengizinkan klub untuk mendatangkan pemain baru, ketika bursa transfer sudah ditutup. Namun, saat ditanya jurnalis siapa penyerang yang ingin didatangkan jika mendapat privilige di atas, Mou –sapaan akrab Mourinho– sambil tertawa menyebut nama Peter Crouch.

Berbeda dengan Liga Inggris, otoritas penyelenggara Liga Spanyol (LFP) mengizinkan klub untuk mendatangkan pemain anyar ketika bursa transfer sudah ditutup. Hanya saja, transfer baru bisa dilakukan dalam dua kasus, yakni si klub dalam krisis pemain plus pemain yang didatangkan juga mesti dari Liga Spanyol.

🗣 Jose Mourinho jokes he may be forced to turn to a familiar face at Tottenham!



"I was not aware of the possibility, but, @petercrouch!"