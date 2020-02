BANGKALAN – Persebaya Surabaya memuncaki klasemen sementara Grup A Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2020 setelah melalui matchday pertama. Saat ini Bajul Ijo –julukan Persebaya– duduk di puncak klasemen dengan koleksi tiga angka.

Pada laga yang berlangsung Senin 10 Februari 2020 sore WIB, Persebaya racikan Aji Santoso menang 3-1 atas Persik Kediri. Saat itu, gol-gol Persebaya dilesakkan tiga pemain muda mereka yakni Mochammad Supriadi, Hambali Tholib dan M. Alwi Slamat. Sementara itu, gol tunggal Persik dilesakkan Ante Bakmaz.

Kemudian, posisi dua dan tiga ditempati Bhayangkara FC dan Madura United yang sama-sama mengoleksi satu poin. Dalam laga yang digelar kemarin malam, Bhayangkara FC dan Madura United bermain sama kuat 1-1.

The Guardian –julukan Bhayangkara FC– unggul lebih dulu via Achmad Jufriyanto di menit 33. Hanya saja, keunggulan tersebut tidak berlangsung lama setelah Madura United mencetak gol via Haris Tuharea. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga akhir laga.

Sementara itu, Persik terbenam di dasar klasemen dengan koleksi nol poin. Meski begitu, Persik yang saat ini berada di urutan buncit masih memiliki peluang lolos ke semifinal Piala Gubernur Jatim 2020. Sebab, tim asuhan Joko Susilo itu masih akan melakoni dua pertandingan, sama seperti tim lainnya. Selanjutnya pada Rabu 12 Februari 2020, Bhayangkara FC akan bersua Persebaya Surabaya pada pukul 15.30 WIB. Kemudian pada pukul 18.30 WIB, giliran laga Madura United vs Persik yang digelar. Berikut Klasemen Piala Gubernur Jatim 2020 Grup A hingga matchday pertama: 1. Persebaya (3-1) 3 Poin 2. Bhayangkara FC (1-1) 1 Poin 3. Madura United (1-1) 1 Poin 4. Persik Kediri (1-3) 0 Poin