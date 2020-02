BANGKALAN – Madura United akan menjamu Bhayangkara FC di laga perdana Grup A Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2020 yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Senin (10/2/2020) mulai pukul 18.30 WIB. Berhubung mentas di kandang, Madura United racikan Rahmad Darmawan memburu hasil positif, demi membuka jalan ke semifinal Piala Gubernur Jatim 2020.

Hanya saja, lawan yang dihadapi Madura United bukanlah tim sembarangan. The Guardian –julukan Bhayangkara FC– benar-benar serius menatap kompetisi 2020 dengan mendatangkan sejumlah pemain bintang.

Beberapa di antaranya adalah Renan Silva, Ezechiel N’Douassel Saddil Ramdani dan Andik Vermansah. Karena itu, Bhayangkara FC diprediksi bakal memberikan perlawanan sengit kepada tuan rumah.

“Piala Gubernur ini jadi turnamen kedua yang kami ikuti setelah pulang dari Kamboja. Kami juga punya pemain yang lengkap untuk diturunkan. Sekarang kami lihat ke depan,” kata Paul Munster, pelatih Bhayangkara, mengutip dari laman resmi klub, Senin (10/2/2020).

Bhayangkara FC pun memiliki rekor apik kontra Madura United. Terhitung sejak 2016, kedua tim bersua delapan kali dan Bhayangkara FC dominan dengan koleksi lima menang, dua seri dan satu kalah. Meski begitu, Munster tidak menjadikan catatan positif di atas sebagai tolok ukur.

“Saya tahu kami punya rekor bagus melawan Madura United. Tapi, tidak penting Madura atau Manchester United, kami selalu respek. Kami datang ke pertandingan dengan mental sama,” lanjut pelatih asal Irlandia Utara tersebut.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan laga Bhayangkara FC vs Madura United jangan khawatir. Selain dapat disaksikan di MNCTV, pertandingan bisa ditonton di Okezone via live streaming mulai pukul 18.30 WIB. Laga Madura United vs Bhayangkara FC dapat disaksikan di sini.