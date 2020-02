PIALA FA 2019-2020 akan memasuki putaran kelima. Sebanyak 16 tim akan berusaha keras untuk memperebutkan delapan tiket dan memastikan tempat di perempatfinal. Salah satu laga bertajuk big match pun hadir yang mempertemukan Chelsea melawan Liverpool.

Pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu itu akan berlangsung pada Rabu 4 Maret 2020 pada pukul 02.45 WIB. Chelsea pun akan bertindak sebagai tuan rumah untuk menjamu Liverpool di Stamford Bridge.

Sebelumnya, Chelsea lolos ke 16 besar setelah menaklukkan Hull City dengan skor 2-1. Sementara Liverpool berjuang sangat keras untuk mendapatkan tempat di 16 besar usai melakoni laga kontra Shrewsbury Town hingga dua kali. Liverpool pun hanya menang 1-0 atas Shrewsbury di laga ulangan.

Jadwal lainnya di babak 16 besar Piala FA 2019-2020 adalah Manchester City yang akan bertandang ke markas Sheffield Wednesday. Laga tersebut akan berlangsung pada Kamis 5 Maret 2020 pukul 02.45 WIB.

Manchester United juga akan bertindak sebagai tamu yang akan menghadapi Derby County pada Jumat 6 Maret 2020 pukul 02.45 WIB. Begitu pun Arsenal yang akan melakoni laga tandang melawan Portsmouth pada Kamis 3 Maret pukul 02.45 WIB.

Pertandingan lainnya mempertemukan Tottenham Hotspur yang akan menyambut Norwich City pada Kamis 5 Maret 2020. Begitu juga dengan Leicester yang akan menjadi tuan rumah melawan Birmingham City pada Kamis 5 Maret 2020 pukul 02.45 WIB.

Berikut Jadwal Lengkap Piala FA 2019-2020

3 Maret 2020 (02.45 WIB): Portsmouth vs Arsenal

4 Maret 2020 (02.45 WIB): Chelsea vs Liverpool

4 Maret 2020 (03.00 WIB): Reading vs Sheffield United, West Bromwich Albion vs Newcastle United

5 Maret 2020 (02.45 WIB): Sheffield Wednesday vs Manchester City, Leicester City vs Birmingham City, Tottenham Hotspur vs Norwich City

6 Maret 2020 (02.45 WIB): Derby County vs Manchester United