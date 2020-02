LIVERPOOL – Liverpool dipastikan hanya akan diperkuat skuad muda saat menjalani laga ulangan kontra Shrewsbury Town dalam babak keempat Piala FA 2019-2020. Meski begitu, Pelatih Shrewsbury, Sam Ricketts, tetap yakin laga tidak akan berjalan mudah untuk timnya karena para pemain muda dinilai juga memiliki kualitas permainan yang apik.

Dalam laga ulang Liverpool vs Shrewsbury yang akan berlangsung di Anfield Stadium pada Rabu 5 Februari 2020 dini hari WIB, The Reds –julukan Liverpool– memang hanya akan menurunkan pemain muda. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memutuskan untuk mengistirahatkan para pemain senior.

Klopp sendiri juga dipastikan tidak akan mendampingi para pemain mudanya dalam laga tersebut. Perannya digantikan oleh Pelatih Liverpool U-23, yakni Nick Critchley. Mendapati kondisi ini, Ricketts tetap pantang memandang remeh Liverpool. Sebab, ia yakin tidak akan ada perubahan signifikan dari segi permainan Liverpool.

Karena itu, persiapan matang pun tetap dilakukan Shrewsbury. Ricketts memastikan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan besar untuk bisa memetik kemenangan di stadion hebat seperti Anfield pada dini hari nanti.

"Ketika Anda bermain melawan tim seperti Liverpool, tidak akan berpengaruh siapa yang bermain, mereka akan bermain dengan cara yang persis sama. Mereka akan memiliki pandangan yang sama ketika memiliki dan keluar dari permainan, itu hanya akan menjadi pemain yang berbeda di slot yang berbeda,” ujar Ricketts, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Selasa (4/2/2020).

“Kita akan ke Anfield, kesempatan itu akan fantastis. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi para pemain Liverpool jika mereka mengubah tim. Mereka tidak akan bermain di Anfield dalam pertandingan kompetitif yang tepat,” tukasnya.