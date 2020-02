LIVERPOOL – Pelatih Shrewsbury Town, Sam Ricketts, memastikan timnya siap kembali berhadapan dengan Liverpool dalam laga ulang babak keempat Piala FA 2019-2020. Ia memastikan kinerja apik yang ditunjukkan Shrewsbury pada laga sebelumnya siap dilanjutkan ke pertandingan tersebut.

Shrewsbury memang akan kembali dihadapkan dengan Liverpool lantaran pada pertemuan sebelumnya pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Pertemuan kali ini pun akan digelar di markas Liverpool, yakni Anfield Stadium, pada Rabu 5 Februari 2020 dini hari WIB.

Ricketts pun memastikan kinerja apik yang ditunjukkan timnya pada pertemuan sebelumnya bakal terus dilanjutkan ke laga tersebut. Sebab, Ricketts bertekad mengukir kenangan manis kembali bersama skuad Shrewsbury.

Karena itu, ia begitu optimis bisa kembali menyulitkan skuad The Reds –julukan Liverpool– dalam memetik kemenangan. Liverpool sendiri dipastikan tidak akan diperkuat tim utamanya pada laga kali ini. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memutuskan untuk menurunkan pemain mudanya.

“Kami di sini karena kami tampil dengan begitu serius di putaran awal Piala FA. Kami ingin membuat kenangan dan momen seperti ini. Ini akan menjadi kesempatan, seperti pertandingan pertama, bahwa semua orang yang terlibat akan mengingat selama sisa hidup mereka,” ujar Ricketts, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Selasa (4/2/2020).

“Ini adalah pertandingan ketujuh kami di kompetisi tahun ini. Kami telah mendapatkan laga replay ini, kami telah melalui beberapa game sulit untuk sampai ke titik ini. Kami ingin menikmati momen ini dengan melakukan hal yang benar,” tukasnya.