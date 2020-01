JAKARTA – Bhayangkara FC melengkapi kuota pemain asing mereka untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2020 dengan merekrut Ezechiel Ndouassel. Perekrutan Ndouassel tersebut mereka sampaikan langsung melalui akun Instagram resmi mereka.

Ndouassel sebenarnya memiliki kontrak bersama Persib hingga 31 Desember 2020. Akan tetapi, selepas gelaran Liga 1 2019, striker berpaspor Chad itu mengundurkan diri dari Persib, dan sekarang menjadi bagian dari skuad The Guardian –julukan Bhayangkara.

“The KING is here, King Ezechiel N'douassel. Welcome bro,” tulis akun Instagram Bhayangkara, Rabu (22/1/2020).

Noduassel sendiri sudah paham betul dengan iklim sepakbola Indonesia. Sebab, ia sudah membela Persib sejak 2017 dan sejak saat itu selalu menjadi andalan Maung Bandung untuk membobol gawang lawan.

Selama dua setengah tahun membela Persib, Ndouassel telah tampil dalam 69 pertandingan. Dari jumlah tersebut, striker yang kini berusia 31 tahun itu sukses melesakkan 40 gol dan 20 assists. Angka tersebut tentunya terbilang produktif dan membuat Ndouassel dicintai oleh suporter Persib. Sebelum ini, sempat tersiar kabar kalau Ndouassel bakal bergabung dengan Arema FC. Pasalnya, Arema saat ini ditangani oleh mantan pelatih Noduassel di Persib, Mario Gomez. Akan tetapi, pada kenyataannya sang striker justru berlabuh di Bhayangkara.