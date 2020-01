LONDON – Manajer Chelsea, Frank Lampard, tidak terima atas kritik yang dilancarkan legenda Manchester United, Roy Keane. Menurutnya, manajer/pelatih berkebangsaan Inggris seperti dirinya tidak kebal terhadap kritik dari media.

Pria berkebangsaan Irlandia itu secara sarkastik menyebut Frank Lampard adalah jawaban yang dibutuhkan Chelsea saat ini dalam sebuah program televisi. Sejurus kemudian, Keane mempertanyakan progres Si Biru di bawah asuhan Super Frank hingga tengah musim ini.

Frank Lampard yang mendengar komentar itu langsung membalas dengan tidak kalah sengit. Menurutnya, kritik tetap datang kepada manajer/pelatih berkebangsaan Inggris seperti dirinya. Bahkan, pria berusia 41 tahun itu sempat diremehkan ketika ditunjuk sebagai Manajer Chelsea.

“Menjadi seorang pelatih berkebangsaan Inggris tidak membuat Anda kebal terhadap kritik. Faktanya, saya sudah mendengar banyak kritik bernada meremehkan sejak mendapat tugas ini karena saya masih berusia muda dan seorang berkebangsaan Inggris serta hanya punya pengalaman setahun di Derby (County),” papar Frank Lampard, mengutip dari Four Four Two, Selasa (21/1/2020).

“Sejujurnya, saya senang mendengarkan Roy Keane sebagai komentator sepakbola karena dia sangat bergairah terhadap permainan ini. Namun, saya tegaskan sekali lagi, saya tidak mendapat keistimewaan karena menjadi orang Inggris,” sambung mantan gelandang West Ham United itu.

Prestasi Chelsea di bawah asuhan Frank Lampard memang inkonsisten sepanjang musim 2019-2020. Sepanjang 33 pertandingan di semua kompetisi, Chelsea hanya dibawanya menang dalam 17 pertandingan dan kalah sebanyak 11 kali, sementara sisanya imbang.