LONDON – Laga akbar bakal tersaji dalam matchday ke-19 Liga Inggris 2019-2020 kala Leicester City menjamu pimpinan klasemen, Liverpool, pada Jumat 27 Desember 2019 dini hari WIB. Dalam laga yang bertajuk Boxing Day tersebut, Leicester dijagokan untuk meraih kemenangan.

Prediksi tersebut disampaikan oleh mantan striker Timnas Inggris, Alan Shearer. Pasalnya, ada beberapa faktor yang membuat Leicester lebih unggul ketimbang Liverpool. Selain bakal tampil sebagai tuan rumah, Leicester juga lebih diuntungkan dengan jadwal.

Sebagaimana diketahui, Liverpool baru saja melakoni perjalanan ke Qatar untuk mengikuti Piala Dunia kLub 2019. Menurut Shearer, hal tersebut akan sangat menguras fisik para pemain The Reds. Apalagi di partai final menghadapi Flamengo, Liverpool harus bermain hingga babak tambahan.

Selain faktor tersebut, Shearer juga memandang Leicester sebagai tim yang tak bisa diremehkan. Sebab, saat ini The Foxes menempati posisi kedua klasemen sementara. Meski Leicester tertinggal 10 poin dari Liverpool, namun The Foxes diyakini bisa menjegal The Reds.

“Leicester memiliki paruh pertama musim yang luar biasa dan itulah mereka, bukan Manchester City, yang paling dekat dengan Liverpool (di klasemen). Mereka sekarang bertemu pada Boxing Day ketika kedua tim City - Leicester dan Manchester - akan berharap Liverpool kalah,” ujar Shearer, menukil dari Daily Star, Senin (23/12/2019). “Mungkin Leicester bisa menggetarkan Liverpool setelah eksploitasi mereka di Qatar, memenangkan Piala Dunia Klub. Tetapi Liverpool tentunya tidak bisa dikalahkan dengan tim yang lemah,” tandas Shearer.