Apalagi, menurut laporan dari @OptaJoe, dalam sejarah kompetisi Liga Inggris, tak pernah ada satu pun tim yang bisa menjadi juara usai memiliki jarak 14 poin dengan sang pemuncak klasemen. Tentu hal tersebut bisa menjadi sebuah fakta yang cukup membuat para pendukung Man City pesimis untuk melihat tim kebanggaanya itu bisa mengangkat trofi Liga Inggris 2019-2020.

14 - After their defeat to Man Utd, Man City are now 14 points behind league-leaders Liverpool; in English top-flight history, no side has ever gone on to win the title after being as many as 14 points behind the top side at the end of a day. Over? pic.twitter.com/eZ5IuenpMK