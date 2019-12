ROMA – Laga antara Inter Milan vs AS Roma pada pekan ke-15 Liga Italia 2019-2020 dipanaskan oleh rumor mengenai pelatih tim tamu. Sebab, Antonio Conte yang notabene Pelatih Inter Milan, mengaku pernah didekati Manajemen AS Roma sebelum akhirnya menunjuk Paulo Fonseca.

Pengakuan itu dibuat Antonio Conte pada konferensi pers jelang laga. Pelatih berkebangsaan Italia itu mengaku ditawari oleh Francesco Totti yang menjabat sebagai Direktur Umum AS Roma pada Juni 2019. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan, tawaran tersebut ditolak.

Kabar tersebut lantas hinggap ke telinga Paulo Fonseca. Pria berpaspor Portugal itu masa bodoh dengan pengakuan Antonio Conte. Baginya, pernyataan sang kolega justru sebuah kebanggaan tersendiri karena pada akhirnya, dirinya yang berada di kursi cadangan AS Roma.

“Saya tidak mau berbicara tentang masa lalu. Buat saya, itu adalah sebuah kehormatan jika mereka berbicara lebih dulu dengan Conte, lalu sekarang saya ada di sini,” tutur Paulo Fonseca, dikutip dari Football Italia, Jumat (6/12/2019). “Conte adalah pelatih yang bagus, sangat bagus. Inter juga sedang menjalani momen yang baik. Bersama Conte, mereka lebih memiliki karakter dan permainan sepakbola yang jelas,” sambung pelatih berusia 46 tahun tersebut. Paulo Fonseca tentu berharap dapat mengantar anak asuhnya menang atas Inter Milan di Stadion Giuseppe Meazza, Sabtu 7 Desember 2019 dini hari WIB. Sebab, poin penuh akan membawa AS Roma naik ke peringkat tiga klasemen, menggeser rival sekota Lazio dan Cagliari.