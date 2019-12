BOURNEMOUTH – Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, dinilai hanya perlu waktu untuk bisa membuat tim berjuluk Setan Merah itu kembali meraih kejayaan. Hal tersebut disampaikan oleh striker Bournemouth, Joshua King.

Perlu diketahui, King merupakan pemain jebolan akademi Man United. Ketika bergabung dengan Man United U-23, King menjadi anak didik Solskjaer. Itulah mengapa ia mengenal sosok Solskjaer sebagai manajer dengan cukup baik, begitu pun secara pribadi.

Baca juga: Posisi Emery Dinilai Aman meski Arsenal Kalah Lagi

King tidak terkejut jika saat ini skuad Man United cukup banyak diisi oleh para pemain muda. Sebab, Solskjaer memang merupakan sosok manajer yang lebih senang mengembangkan pemain. King sendiri mengaku sangat berterima kasih kepada Solskjaer karena telah banyak membantu sewaktu masih bekerja bersama.

Menurutnya, ini baru permulaan dari karier kepelatihan Solskjaer. Maka dari itu, ia meminta banyak pihak untuk tidak terburu-buru menghakimi. Sebab, membangun sebuah tim yang tangguh membutuhkan waktu dan ia merasa Solskjaer layak diberikan waktu tersebut.

“Dia bagus, tapi ini adalah awal karier manajerialnya. Dia brilian dengan saya, dan membantu saya. Saya mengenalnya sebagai pribadi dan manajer dan sangat menghormatinya,” terang King, menyadur dari Four Four Two, Jumat (29/11/2019).

“Ketika dia mengambil alih Man United, saya sangat bahagia untuknya dan keluarganya karena saya tahu betapa berartinya hal itu baginya sebagai pribadi. Itu selalu menjadi mimpinya. Saya berharap dan percaya dia akan membawa Man United kembali ke tempat mereka yang seharusnya, tapi jelas mereka butuh waktu," pungkas King.