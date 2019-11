TURIN – Emre Can amat kesulitan menjalani musim 2019-2020 bersama Juventus. Setelah musim lalu melakukan debut yang lumayan bagus kini Can seakan-akan terbuang dari skuad utama La Vecchia Signora –julukan Juventus. Eks pemain Liverpool itu jadi penghuni tetap bangku cadangan Juventus.

Can bahkan tidak dimasukkan sang Pelatih, Maurizio Sarri dalam skuad Juventus yang akan berlaga di Liga Champions. Tak ayal situasi tersebut membuat pemain berpaspor Jerman itu pusing. Can pun menguatkan tekad untuk mengubah situasinya saat ini di Turin.

Can tetap menunjukkan 100 persen kemampuannya saat latihan demi memikat hati Sarri. Meski begitu, Can sadar bahwa ada keputusan yang mesti dirinya ambil andaikan situasi di Juventus tidak berubah. Can telah memikirkan soal kemungkinan untuk pindah ke tim lain pada musim dingin 2020.

“Saya masih pemain Juventus. Jelas saya tidak puas dengan situasi ini, tetapi saya tetap menginjak pedal gas dan memberikan 100 persen di setiap sesi latihan. Saya mencoba mengubah situasi saya, tidak ada pemain yang senang ketika mereka tidak bermain,” kata Can, seperti yang dikutip dari Football Italia, Kamis (21/11/2019).

“Itulah situasi saya di Turin sekarang dan saya harus memikirkan apa yang paling masuk akal bagi saya selama musim dingin. Saya tentu melihat diri saya di Turin, tetapi situasinya harus berubah,” sambung pemain berpaspor Jerman itu. Andaikan Can memutuskan pergi dari Juventus pada musim dingin 2020 maka ada Manchester United bisa menjadi pelabuhan barunya. Kontrak Can baru akan habis pada akhir musim 2021-2022 sehingga Man United diprediksi membutuhkan uang lumayan besar untuk membawanya ke Old Trafford. Berdasarkan transfermarkt, harga pasaran Can adalah 33 juta euro (sekira Rp515 miliar). Harga itu masih dapat turun jika Man United bisa bernegosiasi dengan Juventus. La Vecchia Signora tidak akan keberatan untuk menurunkan sedikit harga Can supaya pemain berpaspor Jerman itu segera hengkang dari Allianz Stadium.