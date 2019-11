LIVERPOOL – Gelandang Everton, Andre Gomes, muncul untuk pertama kali setelah mengalami patah kaki pada Minggu, 3 November 2019 malam WIB. Dalam akun Twitter-nya @aftgomes, Gomes mengucapkan terima kasih atas dukungan yang ia terima dalam beberapa hari terakhir.

“Hai semuanya. Seperti yang Anda tahu, semuanya berjalan baik. Saya sudah berada di rumah bersama keluarga dan ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungan, pesan dan energi positif. Terima kasih,” kata Gomes di akun Twitter-nya.

Thank you for your unconditional support! 🙏



Obrigado pelo vosso apoio incondicional! 🙏



¡Muchas gracias por todo vuestro apoyo! 🙏 pic.twitter.com/KEz31pvWD2— André Gomes (@aftgomes) November 6, 2019