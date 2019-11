LIVERPOOL – Liverpool akan menjalani dua pertandingan dalam dua hari, tepatnya pada 17 dan 18 Desember 2019. Setelah menghadapi Aston Villa (Perempatfinal Piala Liga Inggris) di Birmingham pada 17 Desember 2019, sehari berselang, si Merah akan turun di semifinal Piala Dunia Klub 2019 yang dilangsungkan di Qatar.

Ketatnya jadwal membuat fans Liverpool mengeluarkan sejumlah pernyataan nyeleneh di akun Twitter mereka. Salah satunya akun @BrazilianBobby yang mengunggah foto sejumlah anak-anak yang mengenakan kostum Liverpool. Ia mengatakan, anak-anak tersebut yang akan turun di laga kontra Villa.

Leaked Liverpool team set to start against Aston Villa in the Carabao Cup on December 17th #LFC pic.twitter.com/3Op73vrBiE— RF9 🇧🇷 (@BrazilianBobby9) November 5, 2019