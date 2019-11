SEBANYAK delapan pertandingan akan digelar di matchday keempat Liga Champions 2019-2020 pada Rabu 6 November 2019 dini hari WIB. Laga Barcelona vs Slavia Praha yang digelar di Estadio Camp Nou pada Rabu 6 November 2019 pukul 00.55 WIB, jadi laga pertama yang dilangsungkan dini hari nanti.

Blaugrana –julukan Barcelona– bakal menjadikan Slavia sebagai bidikan, setelah pada akhir pekan lalu secara mengejutkan tumbang 1-3 dari Levante di ajang Liga Spanyol. Andai menang atas Slavia, Barcelona tinggal butuh satu poin lagi untuk lolos ke 16 besar Liga Champions 2019-2020.

Kemudian pada pukul 03.00 WIB, sejumlah laga berkelas digelar. Beberapa di antaranya mempertemukan Borussia Dortmund vs Inter Milan, Liverpool vs KRC Genk dan Chelsea vs Ajax Amsterdam.

Bagi Inter, tim asuhan Antonio Conte itu tetap membidik kemenangan meski laga digelar di kandang lawan. Terlebih, Nerazzurri –julukan Inter– dalam tren positif setelah dalam lima pertandingan di semua kompetisi, Romelu Lukaku dan kawan-kawan meraih empat menang dan satu imbang, termasuk menumbangkan Dortmund 2-0 di pertemuan pertama.

Sementara Liverpool membutuhkan kemenangn atas Genk. Sebab, andai menang atas Genk. The Reds –julukan Liverpool– bisa memastikan lolos ke 16 besar pada matchday kelima. Kemudian, laga Chelsea vs Ajax jadi yang paling ditunggu-tunggu. Sebab, secara kualitas kedua tim bisa dibilang setara. Hal itu terlihat jelas saat kedua tim bertemu di matchday ketiga, yang mana Chelsea menang 1-0 atas Ajax. Saat ini Ajax dan Chelsea berturut-turut menempati posisi satu dan dua Grup H Liga Champions 2019-2020 dengan koleksi poin identik, yakni enam angka. Berikut jadwal Liga Champions 2019-2020, Rabu 6 November 2019: