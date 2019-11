VERONA – Mario Balotelli kembali menjadi sasaran tindakan rasisme ketika merumput di Italia. Pemain berdarah Ghana itu mengamuk pada laga pekan 11 Liga Italia 2019-2020 kontra Hellas Verona dengan cara menendang bola ke arah tribun penonton yang diduga menirukan suara monyet.

Penyerang klub Brescia itu terlihat marah-marah usai menendang bola ke tribun Stadion Marc Antonio Bentegodi, kandang Hellas Verona. Ia harus ditenangkan oleh rekan setim, perangkat pertandingan, serta pemain lawan, sebelum akhirnya melanjutkan permainan.

Following racist abuse from Hellas Verona fans, Mario Balotelli kicked the ball into the stands.



His teammates and match officials convinced the striker to remain on the pitch 🙏 pic.twitter.com/OcXarycXbK— ESPN UK (@ESPNUK) November 3, 2019