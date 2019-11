Wasit senior asal Inggris, Marck Clattenburg pun mengindikasikan bahwa Aurier juga berandil atas cedera yang dimiliki Gomes. Namun, terlepas dari siapa yang bersalah atas insiden di atas, Gomes akan mengalami operasi pada hari ini, Senin (4/11/2019).

Lets be honest this was more of Aurier's fault than it was Son's. Aurier is responsible for Gomes's leg break NOT Heung-min Son!! pic.twitter.com/Ys5YjhnBGG