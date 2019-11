LONDON – Pekan keempat Fase Grup Liga Champions 2019-2020 akan bergulir tengah pekan ini. Sebanyak 16 pertandingan akan digelar dan satu di antaranya mempertemukan Chelsea vs Ajax Amsterdam.

Sebelumnya pada pertemuan dua pekan lalu, Die Amsterdammers –julukan Ajax– di luar dugaan kalah 0-1 dari Chelsea. Saat itu, gol tunggal The Blues –julukan Chelsea– diciptakan Michy Batshuayi di pengujung pertandingan. Akibat menang atas Ajax, koleksi enam poin milik Chelsea identik dengan Ajax yang masih memimpin puncak klasemen Grup H.

Selain itu pada Rabu 6 November 2019 pukul 00.55 WIB, digelar laga Barcelona vs Slavia Praha di Estadio Camp Nou. Blaugrana –julukan Barcelona– dipercaya akan menjadikan Slavia sebagai pelampiasan, setelah pada akhir pekan lalu Lionel Messi dan kawan-kawan di luar dugaan dihancurkan Levante 1-3.

Selanjutnya di hari yang sama pada pukul 03.00 WIB, Liverpool menjamu KRC Genk. The Reds –julukan Liverpool– memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mengakhiri laga kontra Genk dengan kemenangan telak. Di jam yang sama, Borussia Dortmund akan menjamu Inter Milan di Signal Iduna Park.

Kemudian pada Kamis 7 November 2019 dini hari WIB, sejumlah laga berkelas juga digelar. Bayern Munich akan menjamu Olympiakos di Allianz Arena. Laga ini merupakan yang pertama bagi Bayern tak lagi ditangani pelatih asal Kroasia, Niko Kovac. Eks pelatih Eintracht Frankfurt itu baru saja dipercat dari posisinya sebagai pelatih Bayern dini hari tadi.

Laga Lokomotiv Moskow vs Juventus, Real Madrid vs Galatasaray dan Atalanta vs Manchester City juga diprediksi menarik perhatian. La Dea –julukan Atalanta– yang tampil apik di Liga Italia musim ini, belum berbicara banyak di Liga Champions. Terbukti dari tiga pertandingan awal, tim asuhan Gian Piero Gasperini itu selalu mengalami kekalahan.

Berikut jadwal pekan keempat Liga Champions 2019-2020: