LIVERPOOL akan bertandang ke markas Aston Villa di pekan ke-11 Liga Inggris 2019-2020, Sabtu 2 November 2019 mulai pukul 22.00 WIB. The Reds –julukan Liverpool– dalam kepercayaan diri yang lebih tinggi ketimbang Villa.

Sebab, pada pekan lalu Liverpool menang 2-1 atas tim teras Inggris lain, Tottenham Hotspur. Sementara itu, The Villans –julukan Villa– justru mendapatkan hasil buruk dengan dihancurkan Manchester City 0-3. Selain itu, dalam kondisi fisik, skuad Liverpool lebih prima ketimbang Villa. Kenapa?

Baik Liverpool dan Villa memang sama-sama melakoni babak 16 besar Piala Liga Inggris 2019-2020 tengah pekan ini. Hanya saja, saat melakoni laga tersebut, Liverpool mengistirahatkan seluruh pemain intinya.

Hal itu berbeda dengan Villa, yang mana beberapa pemain reguler mereka turut serta saat mengalahkan Wolverhampton Wanderers 2-1. Sebut saja Anwar El Ghazi, Trezeguet dan Douglas Luiz.

Di jam yang sama dengan laga Villa vs Liverpool, juga digelar pertandingan Manchester City vs Southampton. The Citizens –julukan Man City– berpotensi mengakhiri pertandingan dengan skor telak. Sebab, Southampton tak dalam kondisi terbaik. Setelah dihajar Leicester City 0-9, Southampton takluk 1-3 dari Man City di babak 16 besar Piala Liga Inggris.

Sebelumnya pada pukul 19.30 WIB digelar laga Bournemouth vs Manchester United. Sanggupkah Man United meraih kemenangan beruntun perdana di Liga Inggris 2019-2020? Peluang itu ada, jika melihat performa Man United dalam tiga pertandingan terkini di semua kompetisi.

Kemudian pada Minggu 3 November 2019 pukul 00.30 digelar laga Watford vs Chelsea. Tammy Abraham bakal menjadikan Watford sebagai pelampiasan, setelah dalam empat laga terkini di semua kompetisi gagal mencetak gol.

Berikut jadwal lengkap pekan ke-10 Liga Inggris 2019-2020:

