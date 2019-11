LIVERPOOL – Hector Bellerin menarik perhatian fans Arsenal saat tim kesayangannya hendak menghadapi Liverpool di babak 16 besar Piala Liga Inggris 2019-2020, Kamis 31 Oktober 2019 dini hari WIB. Bahkan berkat perlakuan positif yang dilakukan Bellerin saat itu, fans Arsenal meminta manajemen untuk menjadikan fullback asal Spanyol itu sebagai kapten The Gunners.

Laga Liverpool vs Arsenal digelar di Stadion Anfield pada Rabu 30 Oktober 2019 malam waktu setempat. Berhubung laga digelar di malam hari, plus cuaca di sana sudah mulai memasuki musim dingin, suhu udara pun agak rendah.

Special moment before the game as captain Hector Bellerin helps out his @Arsenal mascot in the cold 🥶



📺 Watch Liverpool v Arsenal live on Sky Sports Football pic.twitter.com/A3mWQlHLNf— Sky Sports Football (@SkyFootball) October 30, 2019