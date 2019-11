UNDIAN perempatfinal Piala Liga Inggris 2019-2020 baru saja dilangsungkan, Kamis (31/10/2019) sore WIB. Meski ada tiga tim kuat tersisa di perempatfinal, yakni Manchester United, Manchester City dan Liverpool, hebatnya mereka tidak saling bertemu.

Man United akan menjamu klub Divisi IV, Colchester United, di Stadion Old Trafford. Kemudian, juara bertahan Man City akan bertandang ke markas Oxford United yang saat ini berkiprah di League One atau kasta ketiga sepakbola Inggris.

(Man United dihadapkan dengan Colchester)

Bagaimana dengan Everton? The Toffees –julukan Everton– akan kedatangan Leicester City. Sementara itu, Liverpool akan menjalani laga tandang kontra Aston Villa. Rencanannya, laga Man United vs Colchester, Oxford vs Man City dan Everton vs Leicester City bakal berlangsung di kisaran Rabu 18 September 2019 dini hari WIB.

Hanya saja, laga Aston Villa vs Liverpool takkan bisa digelar pada hari tersebut. Sebab di tanggal tersebut, Liverpool sedang mempersiapkan diri jelang tampil di semifinal Piala Dunia Klub. Pada Kamis 19 Desember 2019 dini hari WIB, Liverpool akan turun di semifinal Piala Dunia Klub 2019 yang digelar di Qatar.

Bahkan kelar pertandingan kontra Arsenal dini hari tadi, pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengeluarkan ancaman. Ia tidak segan-segan meminta timnya untuk mundur dari Piala Liga Inggris 2019-2020 jika mendapat jadwal yang tidak masuk akal. Kabarnya, penyelenggara Piala Liga Inggris ingin memindahkan laga Villa vs Liverpool pada Senin 6 Januari 2020. Hanya saja, persetujuan belum tercapai. Berikut hasil undian perempatfinal Piala Liga Inggris 2019-2020: Oxford United v Manchester City Manchester United v Colchester United Aston Villa v Liverpool Everton v Leicester City