LIVERPOOL – Asisten pelatih Liverpool, Pepijn Lijnders, mengkonfirmasi Alisson Becker dan Adrian San Miguel, bukanlah kiper yang bakal berada di bawah mistar gawang The Reds –julukan Liverpool– saat menghadapi Arsenal pada Kamis 31 Oktober 2019 dini hari WIB. Sebab posisi itu dikatakan Lijnders bakal diiisi oleh kiper muda Liverpool, yakni Caoimhin Kelleher.

Tentu keputusan itu cukup membuat banyak orang bertanya-tanya, terutama oleh para pendukung Liverpool. Sebab laga melawan Arsenal itu adalah pertandingan babak 16 besar Piala Liga Inggris 2019-2020, yang mana merupakan kompetisi yang cukup penting.

Caoimhin Kelleher is set to start our Carabao Cup tie with @Arsenal tomorrow, Pep Lijnders has confirmed.