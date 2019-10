View this post on Instagram

RUSUH Rusuh guys rusuh.. Suporter Persebaya mengamuk setelah kalah dari PSS Sleman Suporter masuk ke lapangan dan melakukan aksi pembakaran di Stadion Gelora Bung Tomo Waduh kacau.. Bakal kena sanksi apa nih ya #persebaya #bonek #bonekmania #persebayasurabaya #surabaya #sanksi #pssi Video lebih jelas 👉 @cuplikansepakbola