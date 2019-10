TURIN – Selama satu dekade lebih Cristiano Ronaldo selalu jadi pusat perhatian dalam dunia sepakbola. Maklum saja, pasalnya dalam kurun waktu tersebut CR7 menorehkan banyak sekali prestasi. Meski begitu, ia sadar kalau suatu saat nanti dirinya tak akan menjadi bahan pembicaraan lagi.

Ronaldo tentunya tak sendiri mencuri perhatian masyarakat dunia. Sosoknya menjadi sering diperbincangkan juga karena rivalitasnya dengan Lionel Messi. Kedua pemain tersebut sejatinya selalu bertarung memperebutkan gelar juara, top skor, hingga status pemain terbaik dunia.

Ronaldo pun mengaku senang jika banyak orang yang membicarakan dan menyanjung dirinya. Akan tetapi, ia juga sadar bahwa kariernya sebagai pesepakbola tak akan berlangsung selamanya. Ketika Ronaldo memutuskan untuk pensiun, maka orang-orang yang membicarakannya akan mulai berkurang dan ia tak mempermasalahkan hal itu.

"Selalu menyenangkan untuk dibicarakan dengan cara yang menyanjung. Senang jika mereka mengatakan saya adalah yang terbaik, pemain yang fantastis,” ungkap Ronaldo, melansir dari Four Four Two, Selasa (29/10/2019).

“Hari ini saya mendengar semua yang mereka katakan tentang saya, tetapi ketika semuanya berakhir, pada akhir karier saya, saya tidak akan keberatan karena saya akan memutuskan sambungan dari segalanya," tukas penggawa Juventus itu. Selama berkarier sebagai pesepakbola, Ronaldo sejatinya telah menjuarai berbagai turnamen bergengsi, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Champions, Piala Super Eropa, Piala Dunia Klub, hingga Piala Erop. Selain itu, bersama Messi, Ronaldo juga menjadi pemain yang paling banyak meraih trofi Ballon d’Or, yakni lima kali.