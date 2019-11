MADRID – Pesepakbola legenda Spanyol, Raul Gonzalez, membuka peluang untuk menangani Real Madrid suatu hari nanti. Pria 42 tahun itu menilai, jika terus meningkatkan kemampuan melatihnya, ia memiliki peluang untuk menjadi juru taktik tim senior Los Blancos –julukan Madrid.

Raul sendiri berstatus sebagai pesepakbola legenda Madrid. Ia tercatat 16 tahun membela tim senior Madrid, tepatnya dalam kurun 1994-2010. Dalam periode tersebut, Raul turun di 741 pertandingan dengan koleksi 325 gol dan 107 assist.

Sementara itu soal trofi, Raul memberikan enam trofi Liga Spanyol dan tiga gelar Liga Champions bagi publik Santiago Bernabeu. Setelah meninggalkan Madrid pada 2010, Raul sempat membela sejumlah klub seperti Schalke 04 (Jerman), Al Sadd (Qatar) dan New York Cosmos (Amerika Serikat).

Setelah melanglangbuana, akhirnya Raul kembali ke Kota Madrid. Per musim panas 2018, Raul menangani tim Real Madrid C. Kemudian per musim panas 2019, Raul pun dipromosikan menjadi pelatih Real Madrid Castilla.

Sejauh ini, Raul telah membawa Madrid Castilla melalui 10 pertandingan di Divisi Segunda B 2019-2020. Hasilnya, Madrid Castilla mengoleksi tiga menang, lima imbang dan dua kalah. Untuk sementara mereka duduk di posisi tujuh dengan koleksi 14 angka, terpaut 13 poin dari Atletico Baleares di puncak klasemen. “Ini masalah peluang di masa depan (menangani tim senior Madrid). Saya datang ke sini setahun yang lalu. Saya mengikuti kursus kepelatihan dan satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah tetap bekerja,” kata Raul mengutip dari Daily Mail, Senin (28/10/2019). “Saya senang berada di rumah (Madrid), dan di masa depan mari kita lihat. Meski begitu, fokus saya saat ini adalah bersama Madrid Castilla dan tugas saya salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai kepada para pemain muda,” lanjut pria yang identik dengan nomor punggung 7 tersebut.