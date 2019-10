MANCHESTER – Kembalinya Anthony Martial ke dalam skuad Manchester United usai pulih dari cedera disambut baik oleh sang manajer, Ole Gunnar Solskjaer. Sebab, Solskjaer memiliki harapan besar kembalinya Martial bisa membuat Man United tampil tajam.

Sepanjang gelaran Liga Inggris 2019-2020 berlangsung, Man United sejatinya baru menciptakan 10 gol dari sembilan pertandingan yang telah dimainkan. Catatan tersebut tentunya jauh dari kata memuaskan untuk tim besar seperti Man United yang diharapkan menampilkan permainan menyerang.

Baca juga: Debut Jadi Kapten, Maguire Bangga Antarkan Man United Raih Kemenangan

Solskjaer sendiri tidak memungkiri kalau lini tengah Man United saat ini kekurangan kreatifitas. Absennya Paul Pogba nampaknya menjadi kendala utama Setan Merah untuk bisa mengkreasikan serangan.

Maka dari itu, karena kini Martial telah bisa bermain lagi, Solskjaer pun berharap winger asal Prancis itu itu bisa membuat timnya mulai rutin mencetak gol. Pada laga comeback-nya, Martial berhasil mencetak sebiji gol untuk membantu Setan Merah menang 1-0 atas Partizan di babak penyisihan grup Liga Eropa 2019-2020.

“Kami belum menciptakan peluang sebanyak yang kami suka, kami belum mencetak gol sebanyak yang kami inginkan. Tapi, sekarang Anthony kembali, ia mencetak gol dan saya yakin Anda akan melihat kami meningkat sebagai tim dengan Anthony di tim karena dia memberi kami sesuatu yang berbeda," jelas Solskjaer, mengutip dari Four Four Two, Jumat (25/10/2019).

Berikutnya Man United bakal bertandang ke markas Norwich City dalam matchday ke-10 Liga Inggris 2019-2020. Solskjaer percaya timnya bisa meraih hasil positif pada laga tersebut. Sebab, Man United telah berhasil memutus rekor buruk mereka di laga tandang dengan mengalahkan Partizan 1-0.