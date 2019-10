AMSTERDAM – Menit bermain Michy Batshuayi bersama Chelsea memang masih terbatas pada musim 2019-2020 di semua kompetisi. Akan tetapi, mobilitas penyerang berjuluk Batman itu terbukti menyumbang kemenangan penting buat Si Biru kala bertandang ke markas Ajax Amsterdam, Kamis (24/10/2019) dini hari WIB, pada matchday ketiga Grup H Liga Champions 2019-2020.

Dari delapan penampilan musim ini di semua kompetisi, Michy Batshuayi baru sekali turun selama 90 menit, yakni pada Piala Liga Inggris 2019-2020 kontra Grimsby Town di mana dirinya mencetak dua gol. Sisanya, striker asal Belgia itu harus puas berada di bangku cadangan atau sebagai pemain pengganti.

Baca juga: Frank Lampard: Kemenangan Chelsea Paling Memuaskan Musim Ini

Pertandingan melawan Ajax Amsterdam pun tidak jauh berbeda. Michy Batshuayi harus duduk manis di sejak awal dan baru dimasukkan pada menit 71. Hanya butuh 15 menit di lapangan, pemain berusia 26 tahun itu lantas mencetak gol semata wayang Chelsea untuk memastikan raihan poin penuh.

Frank Lampard mengaku sengaja memasukkan Michi Batshuayi ketimbang Olivier Giroud karena lebih punya pergerakan yang berbahaya di kotak penalti. Terbukti, hanya butuh dua momen saja buat sang striker untuk menjadi supersub di laga tersebut.

“Michy saya pilih karena mobilitasnya yang sangat bagus. Dia menungu untuk momen seperti itu dan sangat pantas mendapatkannya,” tutur Frank Lampard, dilansir dari situs resmi UEFA, Kamis (24/10/2019).

“Saya sempat frustrasi ketika Michy melewatkan peluang pertamanya, dan apa pun yang terjadi setelah itu, saya bisa bangga kepadanya. Saya tahu betul Michy dapat menyelesaikan peluang dengan bagus,” pungkas pria berusia 41 tahun itu, dikutip dari Four Four Two.