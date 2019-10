ISTANBUL – Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, menyindir para pemainnya yang membuang-buang peluang. Hal itu saat Madrid bertandang ke markas Galatasaray di matchday ketiga Grup A Liga Champions 2019-2020, Rabu (23/10/2019) dini hari WIB.

Dalam pandangan Zidane karena hanya mampu mencetak satu gol, Los Blancos –julukan Madrid– harus menderita sepanjang laga. Sebenarnya secara penguasaan bola, tuan rumah Galatasaray lebih dominan, yakni 55 berbanding 45 persen milik Madrid.

Akan tetapi, Eden Hazard dan kawan-kawan lebih piawai membuat peluang. Tercatat, mereka membuat 12 shot on target, berbanding tiga milik Galatasaray. Sayangnya, dari 12 shot on target yang dibuat, hanya satu yang membuahkan gol tepatnya via sepakan Toni Kroos pada menit 18.

Bahkan Madrid hampir mengalami kekalahan jika kiper mereka, Thibaut Courtois, tidak tampil gemilang. Penjaga gawang berpaspor Belgia itu melakukan dua penyelamatan atas dua peluang bersih yang didapatkan pemain Galatasaray.

“Pada akhirnya, ketika Anda gagal mencetak gol kedua, Anda bakal menderita hingga akhir pertandingan,” kata Zidane mengutip dari Marca, Rabu (23/10/2019). Meski begitu, Zidane memuji para pemainnya yang telah bekerka keras, hingga akhirnya Madrid menang 1-0 atas Galatasaray. Berkat kemenangan ini, Madrid naik ke posisi dua Grup A Liga Champions 2019-2020 lewat koleksi empat angka, terpaut lima poin dari Paris Saint-Germain (PSG) di puncak klasemen.