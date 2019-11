MANCHESTER – Mantan pelatih Manchester United, Jose Mourinho, bakal menyaksikan langsung laga big match pekan kesembilan Liga Inggris 2019-2020 yang mempertemukan antara The Red Devils –julukan Man United– melawan Liverpool pada Minggu 20 Oktober 2019. Momen tersebut pun akan menjadi pertama kalinya Mourinho menginjakkan kembali kakinya ke Stadion Old Trafford setelah dipecat dari Man United pada Desember 2018.

Seperti apa yang dilaporkan dari The Sun, Jumat (18/10/2019), kembalinya Mourinho ke Old Trafford itu bukan hanya sekadar menonton laga Man United vs Liverpool, melainkan karena ingin menjadi sebuah komentator di pertandingan tersebut. Mourinho tepatnya diundang oleh Sky Sport untuk membicarakan laga big match tersebut.

Baca Juga: Solskjaer Gantungkan Harapan Besar Man United kepada Rashford

Tentu hal tersebut akan sangat menarik. Sebab selain Mourinho kembali ke Old Trafford untuk pertama kalinya, ia juga akan membahas mantan timnya di pertandingan itu. Pelatih asal Portugal itu seperti memiliki kesempatan untuk membicarakan segala hal tentang Man United dan juga Liverpool.

Menariknya lagi, Mourinho juga mendapatkan jatah waktu kurang lebih 90 menit untuk membahas laga Man United vs Liverpool sebelum laga tersebut berlangsung. Jadi pada momen tersebut Mourinho benar-benar bebas membicarakan Man United sekaligus Liverpool, yang tentunya terkait pertandingan pekan kesembilan Liga Inggris itu. Patut dinantikan apa komentar Mourinho tentang Man United dan Liverpool di laga big match tersebut. Apalagi selepas Mourinho pergi dari Man United, klub tersebut justru tak membaik sama sekali. Bahkan bisa dikatakan agak sedikit buruk era Ole Gunnar Solskjaer.