LONDON – Mantan pemilik Crystal Palace, Simon Jordan, melihat pelatih Liverpool Jurgen Klopp agak sombong setelah timnya mulai mendominasi Liga Inggris 2019-2020. Pernyataan itu diungkapkan Jordan setelah melihat reaksi Klopp pascalaga Liverpool vs Leicester City yang berlangsung pada Sabtu 5 Oktober 2019 malam WIB.

Setelah pertandingan, seperti biasa Klopp diwajibkan menghadiri wawancara singkat dengan salah satu jurnalis. Dalam wawancara tersebut, Klopp ditanya soal tekel keras yang dilancarkan Hamzah Choudhury kepada Mohamed Salah.

You don't see Jurgen Klopp like this very often - he's fuming 😳#LFC #MOTD pic.twitter.com/vPRBsa8NFl— BBC Sport (@BBCSport) October 5, 2019