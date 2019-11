LONDON – Tottenham Hotspur telah mengkonfirmasikan bahwa kiper sekaligus kapten mereka, yakni Hugo Lloris, dipastikan absen hingga akhir 2019. Absennya Lloris itu dikarenakan ia mengalami cedera yang cukup parah lantaran mengalami kerusakan ligamen dari laga Tottenham kontra Brighton & Hove Albion pada Sabtu 5 Oktober 2019 kemarin.

Seperti yang diketahui, pada saat Tottenham kalah dari Brighton mereka memang kehilangan Lloris disaat laga baru berjalan delapan menit. Hal itu dikarenakan siku Lloris mengalami dislokasi usai mendarat dengan cara yang salah.

Hugo Lloris has undergone further assessment this morning after sustaining a dislocated elbow in our match against Brighton on Saturday.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 7, 2019