LIGA Inggris 2019-2020 memasuki pekan kedelapan akhir pekan nanti. Sebanyak 10 pertandingan akan digelar. Laga Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur yang berlangsung pada Sabtu 5 Oktober 2019 pukul 18.30 WIB, menjadi tirai pembuka pekan kedelapan Liga Inggris 2019-2020.

Kemudian pada pukul 21.00 WIB di hari yang sama, digelar empat pertandingan serentak. Laga itu mempertemukan Liverpool vs Leicester City, Norwich City vs Aston Villa, Watford vs Sheffiled United dan Burnley vs Everton.

Laga Liverpool vs Leicester jadi yang paling dinanti, karena mempertemukan penghuni posisi satu dan tiga Liga Inggris 2019-2020. Meski Liverpool selalu memenangi tujuh laga awal, kondisi fisik Mohamed Salah dan kawan-kawan diyakini tak seprima Leicester.

Sebab, di saat Liverpool berpeluh keringat di ajang Liga Champions tengah pekan ini, skuad Leicester sama sekali tidak melakoni pertandingan. Selanjutnya pada pukul 23.30 WIB digelar laga West Ham United vs Crystal Palace.

Selanjutnya pada Minggu 6 Oktober 2019, digelar tiga pertandingan secara berbarengan pada pukul 20.00 WIB. Ketiga laga itu mempertemukan Arsenal vs Bournemouth, Manchester City vs Wolverhampton dan Southampton vs Chelsea. Pertandingan penutup pekan kedelapan mempertemukan Newcastle United vs Manchester United pada pukul 22.30 WIB. Jika Man United kembali gagal menang, masa depan pelatih Ole Gunnar Solskjaer yang jadi taruhannya. Berikut jadwal pekan kedelapan Liga Inggris 2019-2020: (Foto: Soccerway)