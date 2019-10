BARCELONA – Laga bertajuk big match bakal terjadi di matchday kedua Grup F Liga Champions 2019-2020, yang mana menampilkan pertandingan antara Barcelona melawan Inter Milan pada Kamis 3 Oktober 2019 dini hari WIB. Barcelona yang berstatus sebagai tim tuan rumah pun memiliki sebuah kabar baik menjelang pertandingan tersebut.

Kabar baik yang dimaksud adalah beberapa penggawa Barcelona yang mengalami cedera dilaporkan sudah kembali dan siap untuk tampil di pertandingan melawan Inter nanti. Nama-nama yang dipastikan kembali itu adalah mega bintang Barcelona, yakni Lionel Messi, lalu Ousmane Dembele, dan juga Jordi Alba.

