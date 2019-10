GETAFE – Barcelona sukses melalui laga pekan ketujuh Liga Spanyol 2019-2020 dengan kemenangan pada Sabtu 28 September 2019 malam WIB kemarin. Tiga poin itu didapatkan saat Barcelona bertandang ke markas Getafe lantaran berhasil mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0.

Dua gol Barcelona itu disumbangkan oleh Luis Suarez pada menit 41 dan Junior Firpo di menit 49. Bila melihat siapa yang menciptakan gol, maka adalah hal yang wajar jika melihat Suarez bisa mencatatkan namanya di papan skor. Lalu untuk Firpo yang berposisi sebagai fullback kiri juga merupakan hal yang lumrah seorang pemain bertahan bisa mencetak gol.

1 - @mterstegen1 has become the first @FCBarcelona's keeper to provide an assist in #LaLiga 21st Century. Pioneer#GetafeBarca pic.twitter.com/Lzxz9xkCXZ