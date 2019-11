LONDON – Pelatih Arsenal, Unai Emery, memberikan komentar jelang matchday ketujuh Liga Inggris musim 2019-2020 melawan Manchester United. Emery mengaku sudah sangat tak sabar menjalani laga sengit tersebut.

Sebagaimana diketahui, Arsenal memang bakal menjalani big match dengan melawan Man United tepatnya pada Selasa 1 Oktober 2019, dini hari. Pertandingan ini bakal berlangsung di markas Man United, yakni Old Trafford Stadium.

Pertandingan antara Arsenal melawan Man United sendiri diprediksi bakal berjalan sengit. Ya, lantaran kedua klub memang sama-sama mengincar kemenangan guna memperbaiki posisi mereka di tabel klasemen sementara Liga Inggris 2019-2020.

Meski bertindak sebagai tim tamu, banyak yang menyebut bahwa Arsenal berpeluang meraih hasil positif dalam laga kontra Man United. Terlebih Arsenal tengah menjalani tren positif dengan meraih dua kemenangan di dua laga terakhir mereka.

Baca Juga: Tunjuk Xhaka sebagai Kapten, Arsenal Disentil Legendanya

Situasi berbeda justru dialami Man United, yang mana mereka mengalami kekalahan pada laga terakhirnya di Liga Inggris 2019-2020. Man United juga harus melalui babak adu penalti saat melawan klub kasta bawah, yakni Rochdale AFC, di Piala Liga Inggris 2019-2020.

Walaupun begitu, Emery enggan memandang remeh calon lawan tim asuhannya tersebut. Terlebih, Emery sendiri menyadari bahwa Man United bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi, terutama jika lawannya adalah rival mereka.

“Ini adalah momen luar biasa, selalu ada pertandingan hebat antara dua tim ini di masa lalu, kini, dan masa depan. Setiap laga yang pernah saya lihat, entah Arsenal vs MU atau MU vs Arsenal selalu merupakan momen spesial,” ucap Emery, seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (29/9/2019).

“Saya kira, pada laga nanti, di seluruh dunia, jika ada seseorang yang ingin menikmati pertandingan sepakbola, laga inilah yang paling tepat. Kami benar-benar ingin memainkan pertandingan di mana kami bisa melakukan sesuatu yang penting,” sambungnya.

Baca Juga: Kalidou Koulibaly Bisa Jadi Jawaban soal Masalah Lini Pertahan Arsenal

“Kami mempersiapkan diri dengan baik. Para pemain sudah menantikan kesempatan bermain di laga ini, yang mana kami menyadari betul jika pertandingan ini adalah kesempatan berharga bagi kami untuk mendapatkan tiga poin,” tuntas pelatih asal Spanyol tersebut.