LIVERPOOL akan memulai perjuangan mereka untuk mempertahankan gelar juara Liga Champions pada musim 2019-2020 dengan bertandang ke markas Napoli, Stadio San Paolo, Rabu (18/9/2019), dini hari WIB. Tiga poin tentu akan menjadi target tim asuhan Jurgen Klopp itu demi mempermulus langkah mereka untuk lolos dari Grup E.

Lolos sebagai juara Grup E adalah target terdekat untuk Liverpool sehingga di babak 16 besar The Reds –julukan Liverpool– akan bertemu dengan lawan yang relatif lebih mudah. Setelah itu Liverpool harus berjuang dalam setiap pertandingan guna mencapai partai puncak yang akan dilangsungkan di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki, 30 Mei 2020. Berikut lima prediksi soal perjalanan Liverpool di Liga Champions musim ini, dilansir dari Sportskeeda, Selasa (17/9/2019).

5. Liverpool Melangkah dengan Lambat





Liverpool mungkin berhasil menjadi yang terbaik di Liga Champions musim lalu tetapi pasukan Klopp itu tak memiliki awal yang bagus. Liverpool dapat dikatakan memulai dengan lambat karena sempat terseok-seok di fase grup. Liverpool yang tergabung ke Grup C bersama Paris Saint-Germain (PSG), Napoli dan Crvena Zvezda hanya mampu meraih satu kemenangan tiga hasil imbang dan satu kekalahan.

Hasil itu membuat Liverpool harus berjuang hingga partai pamungkas melawan Napoli di Anfield Stadium. Liverpool menundukkan Napoli dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal Mohamed Salah. Tambahan tiga poin membuat Liverpool lolos sebagai runnerup Grup C dengan koleksi sembilan poin. Koleksi poin Liverpool dengan Napoli sama tetapi The Reds lolos berkat agresivitas gol. Liverpool pun menemani PSG yang keluar sebagai juara Grup C dengan koleksi 13 poin.

Hal yang sama mungkin saja terjadi terjadi kepada Liverpool meski tergabung dengan tim-tim yang lebih lemah seperti Genk dan Red Bull (RB) Salzburg. Satu-satunya lawan berat untuk Liverpool adalah Napoli sehingga keduanya diprediksi akan lolos dari Grup E. Akan tetapi, perjuangan untuk lolos dari Grup E diprediksi akan berlangsung hingga partai pamungkas.

4. Fase Grup Akan Buktikan Kedalaman Skuad Liverpool

Liverpool musim ini tak cuma ingin mempertahankan gelar juara Liga Champions saja tetapi juga mau menjuarai Liga Inggris. Oleh sebab itu, Klopp disinyalir akan melakukan rotasi guna menjaga kondisi dari setiap pemain pentingnya. Karena Liverpool memiliki lawan yang lebih mudah di Grup E seperti Genk dan RB Salzburg maka para pemain yang biasanya berada di bangku cadangan tentu akan diberi kesempatan untuk bermain. Liverpool mungkin hanya membeli satu pemain di bursa transfer musim panas 2019 yakni Sepp van den Burg tetapi bukan berarti kedalaman skuad mereka buruk. Pasalnya, banyak muka-muka lama di bangku cadangan dengan kata lain komposisi pemain Liverpool sekarang kurang lebih sama dengan musim lalu saat menjadi tim terbaik di Benua Eropa. 3. Liverpool Akan Menangkan Semua Laga di Anfield

Liverpool belum pernah kalah sekali pun di Eropa saat berlaga di Anfield sejak takluk 0-3 dari Real Madrid di Liga Champions 2014-2015. Anfield telah menjadi tempat yang angker bagi setiap tim bahkan Barcelona pun harus mengubur mimpi mereka di kandang Liverpool itu saat takluk empat gol tanpa balas. Hal yang sama disinyalir masih akan terjadi pada musim ini karena Anfield belum kehilangan magisnya. The Reds akan selalu menang di kandang dan itu menjadi kunci bagi Liverpool untuk melangkah hingga ke partai puncak guna mempertahankan gelar juaranya. 2. Roberto Firmino Akan Unjuk Gigi

Roberto Firmino bermain cukup tenang pada musim lalu karena hanya mencatatkan 16 gol dan delapan assist untuk Liverpool. Gol-gol lebih sering dibuat oleh dua partnernya di lini depan Liverpool yakni Mohamed Salah dan Sadio Mane. Namun, Firmino musim ini sepertinya akan amat diandalkan Liverpool karena sejak Liga Inggris dimulai ia sudah menunjukkan kegemilangannya. Pemain berpaspor Brasil itu sudah membuat dua gol dan empat assist yang membuat The Reds belum sekalipun kalah pada musim ini. Performa yang terus menanjak itu disinyalir akan membuat Firmino berperan penting bagi Liverpool di Liga Champions 2019-2020. 1. Liverpool Akan Melangkah hingga Final Lagi

Liverpool sudah akrab dengan partai puncak Liga Champions sejak dua musim lalu. Akan tetapi, tim asuhan Klopp itu baru mendapatkan trofi pada musim lalu setelah menjungkalkan Tottenham Hotspur di partai puncak dengan skor 2-0. Permainan Liverpool di bawah asuhan Klopp yang semakin berkembang dan berbahaya membuat mereka jadi salah satu unggulan lagi pada musim ini. Partai puncak pun diperkirakan mampu dijejaki oleh Salah dan kawan-kawan lagi menilik pada performa Liverpool yang amat mentereng sejak awal musim ini.