LONDON – Tengah pekan ini gelaran Liga Champions 2019-2020 akan mulai bergulir. Hal ini pun diambut gembira oleh Manajer Chelsea, Frank Lampard. Pasalnya, ini akan menjadi musim perdana bagi Lampard tampil di pentas Liga Champions sebagai seorang manajer.

Pada gelaran Liga Champions 2019-2020, Chelsea tergabung di Grup H. Pada pertandingan perdana mereka tengah pekan ini, tim berjuluk The Blues itu bakal menjamu wakil Spanyol, Valencia. Menurut Lampard, timnya sudah memiliki modal yang cukup untuk melakoni laga tersebut.

Chelsea sejatinya mendapat modal bagus karena pada laga terakhir mereka, yakni menghadapi Wolverhampton di pentas Liga Inggris, The Blues menang meyakinkan dengan skor 5-2. Meski begitu, Lampard masih khawatir dengan pertahanan Chelsea yang rawan kebobolan.

“Tentu rasanya senang melihat tim bermain seperti yang mereka lakukan (di laga melawan Wolves). Kami membutuhkan lebih banyak clean sheet, itu adalah sesuatu yang terus-menerus perlu kami perbaiki,” jelas Lampard, melansir dari Four Four Two, Senin (16/9/2019).

Kendati demikian, Lampard percaya dengan kualitas pemain muda yang dimiliki Chelsea saat ini. Menurutnya, para pemain seperti Mason Mount, Tammy Abraham, dan Fikayo Tomori akan bersemangat menyambut laga perdana mereka di Liga Champions. “Liga Champions. Ini adalah kompetisi klub papan atas dalam sepakbola dunia dan saya yakin Mason dan Tammy dan Tomori semua bersemangat untuk itu. Semua pemain seharusnya bersemangat, semua pemain menyukai Liga Champions - dan saya menantikan debut saya sebagai manajer," lanjut Lampard.