ROMA โ€“ Henrikh Mkhitaryan mengungkapkan apa yang menjadi target bersama klub anyarnya, yakni AS Roma, di musim 2019-2020. Mkhitaryan berharap bisa meraih banyak kesuksesan bersama klub berjuluk Il Lupi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Mkhitaryan memang resmi hengkang ke Roma pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2019. Manajemen Roma memboyong Mkhitaryan dari Arsenal dengan status peminjaman selama satu musim penuh.

๐Ÿ›‘โฑ๏ธ Deadline Day Deal! โœ Henrikh Mkhitaryan has joined #ASRoma on loan ๐Ÿบ



On the final day of the window, weโ€™re using our transfer announcement on Twitter to help try to find missing children, including Neve, Michelle, Brenda, Allan and Khaled. ๐Ÿ™ pic.twitter.com/7iK9v8saRm— AS Roma English (@ASRomaEN) September 2, 2019