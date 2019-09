MONACO – Perwakilan Slavia Praha yang menghadiri acara pengundian Fase Grup Liga Champions 2019-2020 yang berlangsung dini hari tadi hanya bisa tersenyum. Hal itu setelah mereka tahu ditempatkan di Grup F Liga Champions 2019-2020 bersama tiga tim kuat, yakni Barcelona, Borussia Dortmund dan Inter Milan.

Slavia Praha yang ditempatkan di pot 4, sejak awal memang sudah pasrah jika harus bertemu dengan satu atau dua tim kuat di fase grup. Sebab, dengan ditaruh di pot 4, mereka bakal dihadapkan dengan tim-tim mapan di fase-fase awal tersebut.

Siri, show me the definition of "if you don’t laugh, you’ll cry"



This was Slavia Prague's reaction to being drawn in the Champions League group of death πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ pic.twitter.com/5HgF8PnBzR— Metro Sport (@Metro_Sport) August 29, 2019