ROMA – Liga Italia 2019-2020 mencetak rekor penonton dalam kurun satu pekan, semenjak kompetisi kasta teratas sepakbola Negeri Piza itu diikuti 20 klub pada 2004-2005. Jika dirata-rata dari 10 klub yang menggelar laga kandang di pekan perdana Liga Italia 2019-2020, ada 26 ribu penonton yang datang langsung ke stadion.

Catatan itu merupakan yang terbanyak. Bahkan dalam dua musim sebelumnya (2017-2018 dan 2018-2019), rekor penonton di pekan pembuka Liga Italia hanya menyentuh angka 22 ribu.

(Laga Inter vs Lecce paling banyak disaksikan di pekan perdana Liga Italia 2019-2020)

Lantas, laga mana yang paling banyak menarik perhatian? Pertandingan yang mempertemukan Inter Milan vs Lecce jadi yang paling banyak disaksikan. Setidaknya 64.118 pasang mata yang menjadi saksi kemenangan 4-0 Nerazzurri –julukan Inter– atas tim tamu.

Selanjutnya, posisi kedua terbanyak ditempati AS Roma yang menjamu Genoa di Stadion Olimpico. Dalam laga yang berakhir 3-3, ada 38.779 penonton yang memadati Stadion Olimpico.

Kemudian, posisi tiga ditempati Stadion Artemio Franchi yang menggelar laga Fiorentina vs Napoli. Laga yang berakhir 4-3 untuk kemenangan Napoli itu disaksikan 33.614 pasang mata.

(Mertens cetak satu gol saat Napoli menang 4-3 atas Fiorentina)

Bukan tak mungkin pada pekan kedua, jumlah rata-rata penonton yang datang langsung ke stadion bakal bertambah. Sebab, tersaji beberapa laga big match yang mempertemukan Juventus vs Napoli dan Lazio vs AS Roma.

Selain itu, laga AC Milan vs Brescia juga berpotensi menarik atensi penonton. Sebab, suporter Milan dipercaya bakal memberikan dukungan penuh kepada tim asuhan Marco Giampaolo setelah pada akhir pekan lalu tumbang 0-1 dari Udinese.