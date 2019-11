LAGA panas dan sengit tersaji di kualifikasi I Liga Champions 2019-2020 yang berlangsung dari 16-17 Juli 2019. Tercatat ada 12 klub yang saling bertanding demi lolos ke kualifikasi II sehingga peluang untuk tampil di Liga Champions musim depan semakin besar.

Laga pertama mempertemukan wakil Makedonia Utara, Shkendija, yang menjamu utusan Estonia, Nomme Kalju. Dalam laga itu, tim tamu mampu menang berkat dua gol yang dibuat Maximiliano Ugge (5’) dan Liliu (90’). Sementara itu, Shkendija hanya mampu membalas lewat gol penalti Agim Ibraimi (62’).

Kemenangan yang diraih tim tamu juga terjadi dalam laga antara klub asal Georgia, Saburtalo, melawan utusan Moldova, Sheriff. Sheriff yang bertindak sebagai tim tamu menang telak 3-1 atas Saburtalo. Dua gol untuk Sheriff diciptakan Liridon Latifi (3’) dan Robert Tambe (10’) sedangkan sisanya hadiah dari pemain tim tuan rumah, Gagi Margvelashvili (8’). Saburtalo hanya mampu membalas lewat aksi Ognjen Rolovic (59’).

Kemenangan justru tak tersaji dalam laga antara wakil Malta, Valletta, kontra utusan Luksemberg, F91 Dudelange, karena kedudukan 1-1 terpampang di papan skor hingga waktu selesai. Hasil serupa juga didapatkan HB asal Kepulauan Faroe kontra wakil Finlandia HJK. Kedua tim menutup laga dengan skor 2-2.

Sementara itu, Raksasa Serbia, Crvena Zvezda, meraih kemanangan tipis 2-1 saat menjamu utusan Lithuania, Suduva. Dua gol Crvena Zvezda dibuat Richmond Boakye (4’) dan Marko Marin (29’) sedangkan Suduva membalas lewat aksi Mihret Topagic (95’). Kemenangan juga diraih wakil Wales, The New Saints, saat bertandang ke markas Feronikeli. The New Saints menundukkan tuan rumah dengan skor tipis 1-0 berkat gol dari Dean Ebbe (6 7’).